Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Milyon 307 Bin 646 Hastaya Sağlık Hizmeti Verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bu yılın 11 ayında 1 milyon 307 bin 646 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

Hastane Başhekimi Dr. Yakup Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2023 yılının 11 ayını değerlendirdi.

Hastanenin yatak kapasitesinin 545 olduğunu belirten Çetinkaya, hastaneye ayakta, acil serviste ve yatan hasta olarak 1 milyon 307 bin 646 başvuru olduğunu söyledi.

Çetinkaya, 476 bin 982 kişinin hastane randevusu alıp, 69 bin 634 kişinin ise randevusuna gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 3 binada hizmet vermekteyiz. Hastanemizde boş bulduğumuz her alanı polikliniğe çevirerek hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra hastanemiz günlük ortalama 7 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor, bunların 2 bin tanesi acil, 4500- 5000 arası hastalara da poliklinik hizmeti veriyoruz. Hastanemizin pediatri, yeni doğan yoğun bakım bölümlerimizin doluluk oranı yüzde 90."