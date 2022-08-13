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Niğde gündem haberi | Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtıldı

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Niğde gündem haberi | Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtıldı

Niğde gelişmesine göre Niğde'de Lösemili Çocuklar Vakfınca (LÖSEV) kayıtlı hastalara et yardımında bulunuldu.

Niğde'de Lösemili Çocuklar Vakfınca (LÖSEV) kayıtlı hastalara et yardımında bulunuldu.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, bir düğün LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri desteği sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yetersiz protein alımının hastaların iyileşmesini yavaşlattığı bu nedenle hastaların, sağlıklı insanlardan daha fazla protein ihtiyacı duyduğu ve et desteğinin önemli olduğu vurgulandı.

LÖSEV'in, 2023 yılı Kurban Bayramı'na kadar 81 ilde et dağıtımını sürdüreceği kaydedildi.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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