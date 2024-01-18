Niğde'de traktöre çarpan araçta polis memuru hayatını kaybetti
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olan polis memuru yaşamını yitirdi. Kazada, polis memuru Turhan hayatını kaybederken, traktör sürücüsü ise emniyete götürüldü.
Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru yaşamını yitirdi.
Sabri Turhan'ın (49) kullandığı 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, Niğde- Aksaray kara yolu Altunhisar mevkisinde S.A. idaresindeki traktörün arkasına takılı tarım aletine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, Niğde Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Turhan yaşamını yitirdi.
Turhan'ın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.