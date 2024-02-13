Niğde'de tırmanış yaparken düşen kadın dağcı hastaneye kaldırıldı
Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken dengesini kaybeden kadın dağcı, ayağını kırdı. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan dağcı, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşüp ayağı kırılan kadın dağcı, hastaneye kaldırıldı.
Parmak Kaya mevkisinde tırmanış yaparken dengesini kaybederek düşen S.A'nın (24) ayağı kırıldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan dağcı, kaldırıldığı Çamardı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.