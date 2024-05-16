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Niğde'de tarım ilacı üreten fabrikada kimyasal tepkime sonucu 3 işçi hastaneye kaldırıldı

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Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, tarım ilacı yapımı sırasında kimyasal tepkime meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekibi sevk edildi. Tepkimeden etkilenen işçiler K.D. (30), S.H. (42) ve D.K. (27), Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de tarım ilacı üretilen fabrikada kimyasal tepkimeden etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, tarım ilacı yapımı sırasında kimyasal tepkime meydana geldi.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekibi sevk edildi.

Tepkimeden etkilenen işçiler K.D. (30), S.H. (42) ve D.K. (27), Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Devlet Hastanesi Niğde Bor Çevre Sağlık Güncel Haberler

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