Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri şehitler için yürüyüş gerçekleştirdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Merkez kampüste bir araya gelen Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Üniversite Teşkilatı üyesi öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak 15 Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu etkinlikte, şehitler dua edildi.

Grup daha sonra ülkücü yemini ederek dağıldı.