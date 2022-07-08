Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı. Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı. Niğde Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. İl Müftüsü Osman Ayas'ın okuduğu duanın ardından Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Vali Koç, şehit aileleriyle görüşerek talep isteklerini dinledi. Şehitlik ziyaretinin ardından Öğretmenevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Programlara, Vali Mustafa Koç'un yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı. AA / Abdullah Özkul - Güncel Kurban Bayramı Mustafa Koç Niğde Güncel Haberler

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