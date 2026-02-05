CHP'li Gürer Niğde'de Karalahana Üreticisini Ziyaret Etti... Üretici Aydın: "500 Bin Lira Zarar Ettikten Sonra Üretim Yapılmaz"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde karalahana üreticilerini ziyaret etti. Satılamayan ürün nedeniyle 500 bin lira zarar eden çiftçi, "Zarar ettikten sonra üretim yapılmaz" diyerek ekimden vazgeçeceğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesi Sinandı bölgesinde 25 dönüm alanda satılamadığı için tarlada kalan karalahananın çürüdüğünü söyledi. "Asrın felaketi değil, tarım politikalarının iflasının fotoğrafı" diyen Gürer, karalahananın maliyetini karşılamadığı için tarlada bırakıldığını, bunun hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini vurguladı.

Karalahana tarlasında incelemelerde bulunan Gürer, "Bu tarlada yaklaşık 25 dönümlük bir alanda kara lahana ekilmiş ama üreticimiz bir tanesini bile sökmedi. Çünkü maliyetini karşılamadı. İşçilik giderini de kattığı zaman üretici zarar edeceğini düşündüğü için bu lahanaya dokunmadı. Görüldüğü gibi kara lahana tarlada kaldı" dedi. Gürer, pazarda bugün tanesi 25 liraya satılan ürünün döneminde alıcı bulunmadığı için sökülmediğini ve artık çürümek üzere olduğunu belirterek, "Bu tarlaya yaklaşık 500 bin liralık tohum ve işçilik masrafı yapıldı ve üretici büyük zarara verdi" ifadelerini kullandı.

"Buraya 500 bin lira masraf ettik. Satılmadı, tarlada kaldı"

Üretici Hasan Aydın yaşadığı tabloyu, "Burası 25 dönüm. Buraya 500 bin lira masraf ettik. Satılmadı, tarlada kaldı. Tanesi 5 lira verdiler ama nakliyesini, işçiliğini kurtarmadığı için kesmedik. Ondan sonra da böyle kaldı" sözleriyle anlattı. Banka kredisi kullandıklarını söyleyen Aydın, "Ürün yok tarlada. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum" diyerek yaşadıkları ödeme güçlüğüne dikkati çekti. Maliyetleri tek tek sıralayan Aydın,"Bunu 5 liraya kesmek, buradan yüklemek, Adana'ya, Mersin'e göndermek; işçiliğiyle, masrafıyla hiçbirini kurtarmıyor. Fidesi zaten 5-6 lira. Gübre var, su var. Bunların hepsi gider" dedi. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatların yüksek olmasına rağmen ürünü satamadıklarını da vurguladı.

"Zarar ettikten sonra ne yapalım?"

Gürer de üretim zincirindeki kopuşa işaret ederek, "Buradan ürün gitmeyince orada fiyat artıyor, vatandaş alamıyor. Sizde de binlerce dönüm ürün tarlada kalıyor" dedi.

"Bir üretici olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Hasan Aydın, "Bırakacağız. Yapmayacağız. Zarar ettikten sonra ne yapalım? Emeğimizi karşılamadık. Çapası, gübresi, ilacı… Çoluk çocuk tırnaklarımız burada kaldı" yanıtını verdi. Daha önce de kara lahana ektiğini söyleyen Aydın, "Binlerce dönüm ürün ne yazık ki çöp oldu. Bir liralık bile satış olmadı. Soğuklar başladı, dondu" diye konuştu."

Tarladaki çürümüş ürünleri gösteren Gürer, "Bu, lahananın tarlada kaldığının somut göstergesi. Bu kara lahanadan bir tane bile satılmadı. Hava soğuyunca da dondu, yok oldu" dedi. Üreticinin zararını tespit eden bir mekanizma olmadığını vurgulayan Gürer, "Destek deniyor ama ortada destek yok, köstek var. Konuşursa başı ağrıyor, konuşmazsa ürün tarlada kalıyor ve üretimden uzaklaşıyor" sözleriyle tarım politikalarını eleştirdi.

"Ülkenin tarım politikasının en acı tablolarından biri bu"

"Seneye buraya kara lahana eker misiniz?" sorusuna Hasan Aydın, "Ekilmez. Bir de bunu yarın sürüp kaldıracaksın. Hayvan yemi bile olmadı. Zaten çürümüş" yanıtını verdi. Gürer, "Binlerce dönüm kara lahana tarlada kalıyor, Ankara'da, İstanbul'da vatandaş markette alamıyor. Emekli alamıyor, asgari ücretli alamıyor. Ülkenin tarım politikasının en acı tablolarından biri bu" dedi. Üreticinin borç yüküne de dikkati çeken Gürer, "Ürün tarlada kalıyor, üretici mağdur. 'Borcumu nasıl ödeyeceğim?' diyor ama borç yapılandırması yok. Bankaya gidince BAĞ-KUR prim borcun var deniyor, kredi verilmiyor. Çiftçi kredi alamadan üretimi nasıl yapacak?" ifadelerini kullandı."

Gürer, "Bu kara lahana tarlası israfın en somut göstergesidir. Bu çiftçiye sahip çıkın. Böyle giderse bir gün bu tarlada kara lahana da, başka ürün de olmayacak. Geriye sadece boz bir toprak kalacak" dedi.