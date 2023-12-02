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Niğde'de hayvan yetiştireceklere üniversiteden uygulamalı eğitim

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi'nde hayvan yetiştiricilerine yönelik uygulamalı eğitim programı düzenledi. Eğitimde hayvan besleme, bakımı ve verim artırma konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Niğde'de hayvan yetiştireceklere üniversiteden uygulamalı eğitim

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi'nde "Süt Sığırlarında Uygulamalı Tırnak Bakımı, Sığırların Bakımı ve Beslenmesi ile Alınacak Önlemler" eğitimi gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde verilen eğitim ve sertifika programında katılımcılara hayvan yetiştiricilerine hayvan beslemedeki püf noktalar, ileri hayvancılık teknolojilerinin öğretilmesi ve mevcut hayvanlardan maksimum verimin sağlanması gibi konular uygulamalı olarak gösterildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hayvancılık Çiftliği Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Boğa, Altunhisar'da bulunan bir hayvan çiftliğinde gerçekleşen uygulamalı eğitimle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Mustafa Boğa; "Türkiye'de genel hayvancılık yapanlar için Sürekli Eğitim Merkezi'nde kurslarımız var. Bu kurslarımızın içerisinde Yem Teknolojileri, Büyükbaş Küçükbaş Hayvan Besleme ve Yetiştirme, Sürü Yönetimi, Süt Sığırlarında Uygulamalı Tırnak Bakımı ve Sığırların Bakım ve Beslenmesi ile Alınacak Önlemler gibi sertifika programlarımız var. Bu kursumuzda da besin madde içerikleri olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ne gibi ihtiyaçları var, çevre şartları olarak neler yapmak lazım bunları kurs kapsamında hayvancılıkla ilgili kendisini yetiştirmek isteyen katılımcılara ve öğrencilerimize anlatıyoruz" dedi.

Süt sığırcılığı işletmelerinde hayvan tırnak bakımı ile ilgili ciddi sorunlar olduğuna değinen Prof. Dr. Mustafa Boğa, yaşanan bu eksikliği kurslarla gidermeye çalıştıklarını da belirterek, "Hayvan Tırnak Bakımı Besleme Stratejileri Kursu sadece öğrencilerimize yönelik değil. Sahada hayvan bakımı konusunda kendisini geliştirmek isteyen çiftlik sahiplerine veya veteriner hekim arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz sadece üniversitede kalmıyor sanayi ve sahaya dönük uygulamaları da yerinde görmüş oluyoruz. Teorik bilgileri pratik uygulamalarla destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kursa Erzurum'dan katılan Veteriner Hekim Alihan Sarı da, okulda öğrendikleri bilgilerin kursta aldığı uygulamalarla daha iyi anlaşılabildiğini ve ve verim aldıklarını söylerken, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğrencisi Selin Kırım ise; "Teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitimle bilgilerimizin desteklendiğini düşünüyorum. Saha çalışmalarımız verimli geçiyor" diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi'nde 24 Kasım 2023 - 03 Aralık 2023 tarihleri arasında verilen "Süt Sığırlarında Uygulamalı Tırnak Bakımı, Sığırların Bakımı ve Beslenmesi ile Alınacak Önlemler" sertifika programında eğitim alan katılımcıların hayvan yetiştiriciliğini daha sistemli ve bilinçli yapılması, işletmelerin aile işletmesi mantığından çıkartılarak hayvancılıkta daha bilinçli bir sistemin oturtulması ve işletmelerdeki birim hayvan başına verimin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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