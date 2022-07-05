Niğde'de "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

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Niğde'de "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı gerçekleştirildi

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de 'Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde' toplantısı gerçekleştirildi

Niğde'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan hayvan sağlığı yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri, tarım ve gıda sektöründe iş birliği protokolü kapsamında "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantı düzenlendi.

Niğde'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan hayvan sağlığı yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri, tarım ve gıda sektöründe iş birliği protokolü kapsamında "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla iş birliği protokolün imzalandığını söyledi.

Protokolle tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında okulların verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında bu okulların yönetici ve öğretmenlerini mesleki ve teknik yönden geliştirmek için yapılacak çalışmalar bakanlıkların mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı alan öğretim programlarıyla eğitim materyalleri yüz yüze ya da dijital ortamda hazırlanacak. Alan öğretmenlerine, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun olan öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışma yapılacak."

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise tarım meslek liselerinin protokolle ülkenin gündemine gelmesinden memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Bu bağlamda bakanlık olarak bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli rol üstlenmesi amaçlanıyor." dedi.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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