NEXT by TRT World Forum'da Sanat ve Kültür Paneli Düzenlendi

TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum etkinliği kapsamında, "Sessiz Yol Haritaları: Sanat, kültür ve dönüştürücü roller" başlıklı panel düzenlendi.

TRT'nin gazeteciler, kanaat önderleri, sivil toplum örgütü üyeleri, girişimciler ve akademisyenleri bir araya getiren uluslararası etkinliği "NEXT by TRT World Forum"un üçüncüsü İstanbul'da düzenleniyor.

Elif Bereketli'nin moderatörlüğünü yaptığı "Sessiz Yol Haritaları: Sanat, kültür ve dönüştürücü roller" başlıklı panelde Filistinli ressam Malak Mattar, Nijeryalı komedyen Maryam Apaokag ve Tanzanyalı müzisyen Frida Amani konuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşadığını ve sanatın kendisi için bir seçimin ötesinde olduğunu söyleyen Mattar, "Bir şeyleri değiştirmek için bir şeyler yapmamın bana bahşedildiğini hissediyorum. Sanata başladığımda 2014 yılıydı. Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin öldürülmesine neden olan saldırıların patlak verdiği dönemdi. O sahneyi gördükten sonra bir şeyler yapmak istedim. Ama kelimeler sadece ses anlamında lükstü. Bu yüzden kendimi karakalem ve kağıtla eskizler yaparken buldum ve daha sonra bunu suluboya ile yaptım. ve o günden beri durmadım." dedi.

Mattar, resme kendini ifade etmenin bir yolu olarak başladığını ancak şimdi olayları kayıt altına almak, özellikle de İsrail'in soykırımını gelecek nesiller için belgelemek adına devam ettiğini anlattı.

Sanatın tarih boyunca oynadığı role çok inandığına işaret eden Mattar, "(Sanatı) Yapmamızı istemiyorlar. Bizi sansürlüyorlar. Bizi öldürmek istiyorlar. Birçok sanatçıyı, gazeteciyi, yazarı öldürdüler çünkü gerçeklerden korkuyorlar. Bu yüzden yapmak zorundayız." diye konuştu.

Mattar, sanatın insanların bilmedikleri bir şeyi öğrenmelerini tetikleyerek değişim yaratabildiğine, duygular aracılığıyla ise insanların birbirlerine bağlandığı ve etkilenebildiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla, öldürülen çocuğunu kucaklayan bir annenin resmini yaptığımda, bu her annenin hissedebileceği bir şey. Bu yüzden evrenselliğimize ve Gazze ile ilgili olsa bile evrensel bir mesaj verdiğine inanıyorum, çünkü politik bir yerde doğduğunuzda kişisel görüşleriniz bile evrenselleşiyor, kişisel olan ise politikleşiyor. Yani bu daha çok bizi birbirimize bağlamakla ilgili." ifadelerini kullandı.

TRT World'ün programında konuşmanın bile direniş olduğunu aktaran Mattar, İsrail'in tüm Filistinlileri öldürmeye teşebbüs ettiğini, insanları diri diri gömdüğünü ancak ruhları öldüremeyeceğini ve son Filistinli ölene kadar hayatta kalacaklarını dile getirdi.

Mattar, sanatın politikaları değiştiremeyeceği ancak zaman ve mekanı yansıttığı, bir protesto aracı olduğu ve dünya genelinde eylem çağrılarına yol açabileceği yorumunu yaptı.

"Komediyi dünyayla konuşmak için bir fırsat olarak görüyorum"

Komedyen Apaokagi, komediyi insanlara mesaj verebilmek için kullandığına işaret ederek, "Gülüyorlar, eğleniyorlar ve aynı zamanda mesajı da alıyorlar. Bu da onlarla konuşabileceğim ve onlara bir mesaj iletebileceğim anlamına geliyor." diye konuştu.

İnsanların dünyayı değiştirme ve şekillendirme gücüne sahip olduğunu ancak kendisinin tartışmaya girmeyi sevmediğini kaydeden Apaokagi, "Yani komedi bir fırsat. Bunu dünyayla konuşmak için bir fırsat olarak görüyorum." dedi.

Apaokagi, teknoloji sayesinde insanların sesini milyonlarca kişiye duyurabildiğini ve bu yolla insanların yanlış gördüğü birçok soruna değinebileceğini vurguladı.

Komedi söz konusu olduğunda insanların ne konuşulduğuna takılmadan mesajı aldığının altını çizen Apaokagi, "Sadece gülmek istiyorlar ama dolaylı olarak aslında iletmeye çalıştığınız mesajı alıyorlar. Bu yüzden iyi bir mesaj verdiğimden ve bunu yumuşak bir şekilde yaptığımdan emin olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Tanzanyalı Amani, müziği kendisini ifade yöntemi olarak görüyor

Müzisyen Amani de ülkesi Tanzanya'da kendisi ve kendisi gibi çok sayıda kişinin fikirlerini ifade etme ve hayallerinin peşinde koşma gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığına değinerek, "Bu yüzden nihayet bir platform elde ettiğimde yapmak istediğim şeylerden biri kızlara istedikleri her şey olabileceklerini söyleyebilmek. İşte bu yüzden ülkem Tanzanya'da çok popüler olan ve kızlara çok ilham veren Madam President gibi şarkılarım var. Bu, yaptığınız işte başkan olabileceğiniz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin kendisini rol model aldığını vurgulayan Amani, bu tür sonuçların ilham verici olduğunu dile getirdi.

Amani, müziğin kendisine bir amaç verdiğini ve bunun kendisini ifade yöntemi olduğunu belirterek, yaptığı müziklerin istediği noktalara değinmesine de imkan verdiğini sözlerine ekledi.

Panelin ardından TRT'nin düzenlediği NEXT by TRTWorld Forum etkinliği sona erdi.