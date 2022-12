New York'taki Times Meydanı'nda Yılbaşı Topu Hazırlanıyor

NEW YORK, 28 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yıllık geleneğin bir parçası olarak, Salı günü Times Meydanı Yılbaşı Topu'ndaki 2.688 Waterford Crystal üçgeninden bazılarının değiştirilmesine başlandı.

ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı'nın 1 no'lu binasının çatısında Crystal Times Meydanı Yılbaşı Topu'nun birleştirilmesi sırasında bir kristal parçası daha büyük bir kalıba yerleştiriliyor, 27 Aralık 2022.(Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

NEW YORK, 28 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yıllık geleneğin bir parçası olarak, Salı günü Times Meydanı Yılbaşı Topu'ndaki 2.688 Waterford Crystal üçgeninden bazılarının değiştirilmesine başlandı. Üç buçuk metre çapında ve yaklaşık 5400 kg ağırlığındaki topun 31 Aralık günü saat 23: 59'da alçalması ve yılın son saniyelerinde geri sayım ile meydandaki coşkunun doruğa ulaşmasıyla yeni bir yılın başlangıcı kutlanacak. Times Meydanı Yeni Yıl Arifesi Kutlaması'nın geçmişi 1904 yılına dayanıyor. Kuruluşlardan birinin 27 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden sanatçılar, 2023 arifesinde New York City'deki Times Meydanı'nda geri sayım kutlamasını başlatacak.

ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı'nın 1 no'lu binasının çatısında Crystal Times Meydanı Yılbaşı Topu'nun birleştirilmesi sırasında bir elektrikçi çalışıyor, 27 Aralık 2022.(Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı'nın 1 no'lu binasının çatısında Crystal Times Meydanı Yılbaşı Topu'nun birleştirilmesi sırasında bir kristal parçasını yerleştiren elektrikçiler, 27 Aralık 2022.(Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı'nın 1 no'lu binasının çatısında Crystal Times Meydanı Yılbaşı Topu'nun birleştirilmesi sırasında bir kristal parçasını Yılbaşı Topu'na yerleştiren elektrikçiler, 27 Aralık 2022.(Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)