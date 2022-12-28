New York'taki Times Meydanı'nda Yılbaşı Topu Hazırlanıyor
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NEW YORK, 28 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yıllık geleneğin bir parçası olarak, Salı günü Times Meydanı Yılbaşı Topu'ndaki 2.688 Waterford Crystal üçgeninden bazılarının değiştirilmesine başlandı.
NEW YORK, 28 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yıllık geleneğin bir parçası olarak, Salı günü Times Meydanı Yılbaşı Topu'ndaki 2.688 Waterford Crystal üçgeninden bazılarının değiştirilmesine başlandı. Üç buçuk metre çapında ve yaklaşık 5400 kg ağırlığındaki topun 31 Aralık günü saat 23: 59'da alçalması ve yılın son saniyelerinde geri sayım ile meydandaki coşkunun doruğa ulaşmasıyla yeni bir yılın başlangıcı kutlanacak. Times Meydanı Yeni Yıl Arifesi Kutlaması'nın geçmişi 1904 yılına dayanıyor. Kuruluşlardan birinin 27 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden sanatçılar, 2023 arifesinde New York City'deki Times Meydanı'nda geri sayım kutlamasını başlatacak.