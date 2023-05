New York Başkonsolosluğu bölgesinden oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı

NEW Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD'nin New York ve New Jersey bölgesinde kullanılan oy pusulaları, Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.