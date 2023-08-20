Nevşehir'de ırmakta kaybolan yabancı uyruklu kişi aranıyor
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu kişi akıntıya kapılarak kayboldu.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu kişi akıntıya kapılarak kayboldu.
Püsküllü mevkisinde, yakınlarıyla piknik yapan İran uyruklu Sayed Mehdi Hoseini (28) serinlemek için ırmağa girdi.
Hoseini, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin, kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel