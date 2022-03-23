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Nevşehir'de firari sanık yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari sanık yakalandı

Nevşehir'de, çeşitli suçlardan aranan firari sanık yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, çeşitli suçlardan aranan firari sanık yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir'de karıştığı çeşitli suçlardan adli makamlarca yargılanmasına devam edilen ve tutuklanmasına karar verilen Y.K, Gülşehir ilçesinde yakalandı.

Sanık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Nevşehir, Güncel, Haberler

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