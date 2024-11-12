Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı video mesaj ile İran halkına seslendi. Netanyahu mesajında, İran halkını hem Hamaney'e karşı uyardı hem de İran'ın İsrail'e bir kez daha saldırması halinde İran ekonomisinin felç olacağı tehdidinde bulundu.

"İRAN EKONOMİSİ FELÇ OLUR"

Netanyahu, İran'ın bir kez daha İsrail'e saldırması halinde "İran ekonomisini felce uğratacağı" tehdidinde bulunarak, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırının İran'a 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti. Netanyahu, 26 Ekim'de İran'a düzenlenen saldırının İran'a büyük zarar verdiğini öne sürdü.

"BU SAVAŞI BENDE İSTEMİYORUM"

Netanyahu, İran halkına seslenerek, "Bu savaşı istemediğinizi biliyorum. Ben de bu savaşı istemiyorum. İsrail halkı da bu savaşı istemiyor. Ailenizi büyük tehlikeye atan tek bir güç var: Tahran'ın zorbaları. Hepsi bu" dedi.

"HAMANEY REJİMİ SİZDEN KORKUYOR"

İran rejimi zayıfladıkça İsrail'in güçlendiğini iddia eden Netanyahu, "Dünya bizim gücümüzün sadece bir kısmını gördü. Yine de Hamaney rejiminin İsrail'den daha çok korktuğu bir şey var. O nedir biliyor musunuz? O da sizsiniz, İran halkı. Bu yüzden umutlarınızı kırmak ve hayallerinizi engellemek için bu kadar çok zaman ve para harcıyorlar. Umudunuzu kaybetmeyin. İsrail'in ve özgür dünyadaki diğer ülkelerin yanınızda olduğunu bilin" dedi.