Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı KATMANDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Naga Panchami yılan festivalini, ülke genelinde yılan tanrısına büyük bir saygıyla ibadet ederek kutladı. KATMANDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Naga Panchami yılan festivalini, ülke genelinde yılan tanrısına büyük bir saygıyla ibadet ederek kutladı. Nepal'in Lalitpur kentinde insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga (yılan) posterleri satın alıyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in Bhaktapur kentinde insanlar, Naga Panchami festivalinde dini bir ritüeli yerine getiriyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Xinhua / Güncel Togo Cumhuriyeti Katmandu Nepal Güncel Haberler

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