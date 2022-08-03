Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı - Haberler

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Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

KATMANDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Naga Panchami yılan festivalini, ülke genelinde yılan tanrısına büyük bir saygıyla ibadet ederek kutladı.

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KATMANDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Naga Panchami yılan festivalini, ülke genelinde yılan tanrısına büyük bir saygıyla ibadet ederek kutladı.

Nepal'in Lalitpur kentinde insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga (yılan) posterleri satın alıyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentinde insanlar, Naga Panchami festivalinde dini bir ritüeli yerine getiriyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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