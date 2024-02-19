Necmettin Numanoğlu'nun kızı Derya Calayir hayatını kaybetti

Arhavi Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Necmettin Numanoğlu'nun kızı Derya Calayir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki özel hastanede yaşamını yitiren Calayir'in (44) cenazesi, kara yoluyla Artvin'in Arhavi ilçesine getirildi.

Calayir için Arhavi Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Calayir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.