NBA oyuncusu Lee: Silah almak bebek maması almaktan daha kolay - Haberler

ABD'deki 19'u çocuk toplamda 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan NBA takımı Golden State Warriors'un Koçu Steve Kerr, ABD'nin silah kontrolü yasasını duygusal bir konuşmayla eleştirerek "Yorgunum. Buraya gelip harap olmuş ailelere başsağlığı dilemekten çok yoruldum. Çok yoruldum, pardon, özür dilerim, sessizlik anlarından bıktım. Yeter!" dedi. Takımın oyuncusu Damion Lee ise ABD'deki bebek maması sıkıntısına gönderme yaparak, bir silah almanın bebek maması almaktan daha kolay olduğunu belirtti.

Teksas eyaletindeki Uvalde kentinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'nda, 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı bir saldırganın düzenlediği silahlı saldırı sonucu ölen çocukların sayısı 19 olurken iki yetişkinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Teksas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki şüphelinin Uvalde Lisesi'ne gittiğini söyledi. Teksas Halk Sağlığı yetkilileri, saldırganın saldırı öncesi büyükannesini de vurduğunu ve yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Basına konuşan 4 kurbanın ailesi, yetkililerin kendilerinden kurbanların kimliklerinin tespiti için DNA örneği istediğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel