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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Slovakya Başbakanı Fico'nun saldırıda yaralanmasından üzüntü duydu

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesi ve Slovak halkıyla dayanışma mesajı verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uzun yıllar mevkidaş olarak birlikte çalıştığı Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesi ve Slovak halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta düzenlenen, 1 Ekim'de görevi sona ereceği için son kez katıldığı NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında bir bölümü Slovakya Başbakanı Fico'nun dün silahlı saldırıda yaralanmasına ayıran Stoltenberg, "Kendisiyle neredeyse 20 yıl çalıştım. Yıllar önce ikimiz de başbakanken mevkidaştık. Bu saldırı bizi şoke etti ve dehşete düşürdü." dedi.

Stoltenberg, "Demokrasinin her türlü unsuruna karşı bir saldırı. Demokrasilerde farklı fikirlerde olabiliriz ancak şiddet kabul edilemez. Düşüncelerimiz, Başbakan Fico, ailesi ve Slovak halkıyla." ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Fico dün ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Jens Stoltenberg Robert Fico Slovakya Nato Politika Güncel Haberler

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