NATO Ankara Zirvesi Sonuç Bildirisi Yayımlandı

(ANKARA) - NATO Ankara Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, "Bugün Ankara'da, 50 milyar doları aşan yeni savunma tedariklerini duyuruyor, ortak üretim kapasitesini artırmayı ve sanayi ile iş birliği içinde inovasyonu hızlandırmayı taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Sonuç Bildirisi yayımlandı. Altı maddelik bildiride, "Kuzey Atlantik İttifakı Devlet ve Hükümet Başkanları olarak, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunma ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz taahhütleri yeniden teyit etmek üzere bir araya gelindiği" belirtildi. Devamında, "Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kollektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifakımızdaki bir milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahının temelini oluşturmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak amacıyla Müttefiklerin Lahey'deki savunma taahhüdünü yerine getirdikleri kaydedilen bildiride, "Avrupa Müttefikleri ile Kanada, 2025 yılında temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırmıştır. Yatırımlarımız, ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri temin ederken aynı zamanda savunma sanayi tabanımızı ve dayanıklılığımızı güçlendirmektedir. Bugün Ankara'da, 50 milyar Dolar'ı aşan yeni savunma tedariklerini duyuruyor, ortak üretim kapasitesini artırmayı ve sanayi ile iş birliği içinde inovasyonu hızlandırmayı taahhüt ediyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticaretine yönelik engelleri ortadan kaldırmak ve savunma sanayisinin derinliğini ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmak için NATO'nun ortaklıklarından yararlanma yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi.

"MUHAREBE ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ MUHAFAZA ETMEYE KARARLIYIZ"

"Geleceği inşa ediyoruz: Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa – modernize edilmiş bir İttifak" ifadelerine yer verilen bildiride, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın, ABD ile birlikte çalışarak İttifak'ın savunmasına yönelik daha fazla sorumluluk üstlendikleri vurgulandı. NATO'nun caydırıcılığı ve savunma gücünün uzay ve siber yeteneklerle desteklenen nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerinin bir birleşimine dayandığı dile getirilen bildiride, "Muharebe üstünlüğümüzü muhafaza etmeye kararlıyız. Derin hassas taarruz, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknoloji, istihbarat kabiliyetleri dahil olmak üzere tüm harekat alanlarında silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, destekleme ve idame ettirme kabiliyetimize ve belirlenen kabiliyet hedeflerini yerine getirmeye yatırım yapıyoruz. Birlikte uyumlu çalışır nitelikte bir transatlantik harp bulutu geliştirmekte ve güçlü yapay zeka modellerini kullanmaya başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı."

UKRAYNA'YA 70 MİLYAR EUROLUK TAAHHÜT...

Ukrayna'nın transatlantik güvenliğe katkıda bulunduğu belirtilen bildiride, müttefiklerin Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik sarsılmaz destek konusunda görüş birliği içinde olduğu vurgulandı. Avrupalı Müttefikler ile Kanada'nın artık Ukrayna'ya sağlanan yardımın büyük çoğunluğunu finanse ettiğine dikkat çekilen bildiride, "Müttefikler, bu desteğin adil, öngörülebilir ve uzun vadede sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulamaktadır. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim sağlanmasına yönelik 70 milyar Euro taahhüdünde bulunmakta ve 2027 yılında da en az eşdeğer düzeyde desteğin sürdürülmesine ilişkin kararlarını teyit etmektedir. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya çok yıllık finansman sağlama kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

"MÜTTEFİKLER, İRAN'IN HİÇBİR ZAMAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMASI GEREKTİĞİNİ YİNELİYOR"

İttifak'ın genel güvenlik ortamını şekillendiren stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık, hibrit tehditler ve mükerrer şoklara karşılık vermeye ve bunlara uyum sağlamaya devam ettiği kaydedilen bildiride, "Müttefikler, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha yineliyor ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisine tam anlamıyla riayet etmeye çağrıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride son olarak, "Türkiye'ye bizlere gösterdiği cömert misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki toplantımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA