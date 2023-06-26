Narlıdere Belediyesi, Hizmet Binasını Yeniliyor

Narlıdere Belediyesi, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İmar, Ruhsat Müdürlükleri gibi birimleri belediye hizmet binasının yan tarafındaki alana taşıyarak vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor. Yeni teknolojilere uygun olarak hazırlanan proje yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Narlıdere Belediyesi, yurttaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet verebilmek için harekete geçti. Yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenen çalışmayla Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İmar, Ruhsat Müdürlükleri gibi birimler, belediye hizmet binasının yan tarafında, zemin katta bulunan alana taşınacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Artık uzun yıllar Narlıdere Belediyesi'nin ve Narlıdere halkının yeni bir hizmet binasına ihtiyacı olmayacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi, hizmette yerellik ilkesi ile belediye hizmet binasına entegre konumda bulunan alanı vatandaşların hizmetine sunmak için harekete geçti. Yeni teknolojilere ve günün gereksinimlere göre hazırlanan proje ile birlikte, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İmar, Ruhsat Müdürlükleri gibi birimler, belediye hizmet binasının yan tarafında, Atatürk Kültür Merkezini de kapsayan zemin kattaki alana taşınacak. Ayrı katlarda bulunan birimlerin tek bir alana toplanmasıyla vatandaşlar diledikleri hizmet birimlerine daha kolay ulaşacak, işlerini daha kısa sürede halletme imkanına kavuşacak. Günün gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak hayata geçirilecek projenin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

UZUN YILLAR HALKA HİZMET EDECEK

Belediyenin zemin katında daha önce mobilya mağazası olarak hizmet veren bölümü yeniden değerlendirmek üzere harekete geçtiklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Yaklaşık bin 500-2 bin metrekarelik bu alanı, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için kullanacağız. İmar, Ruhsat, Fen İşleri gibi yurttaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği birimlerimizi bu alana taşıyacağız. Projelerimiz bitti, ihaleye çıkacağız. İhale süreçlerinin bitmesinin ardından yıl sonuna doğru tamamlanmasını öngörüyoruz. Mesai arkadaşlarımız da daha ferah, aydınlatma, ısınma sorunları olmayan bir alanda çalışma imkanı yakalayacak. Artık uzun yıllar Narlıdere Belediyesi'nin, Narlıdere halkının yeni bir hizmet binasına ihtiyacı olmayacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.