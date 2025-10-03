Mustafa Yılmaz'dan 'Dürümflasyon' Eleştirisi

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarını, 'dürümflasyon' hesabı yaparak eleştirdi. Yılmaz, 2002 yılında KYK bursuyla 86 adet tavuk dürüm alabildiğini, bu rakamın bu yıl 20'ye düşdüğüne dikkat çekerek "Gençlerimizin, öğrencilerimizin dürümlerini kim yiyor? Son 23 yılda 66 dürümümüz, son 2 yılda ise 11 dürümümüz nereye gitti? Eğer gerçekten enflasyon düşüyorsa bizim dürümlerimiz neden artmıyor? Eğer gerçekten ekonomi büyüyorsa bizim porsiyonlarımız neden küçülüyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. "Dürümflasyon" adını verdiği yeni bir kavramla enflasyonu tavuk dürüm ve öğrenci bursları üzerinden ele alan Yılmaz, kürsüye elinde tavuk dürümle çıktı. Yılmaz, "Enflasyonu en iyi anlatacak kavram ne hiperflasyon ne stagflasyonne dezenflasyon, olsa olsa dürümflasyondur" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarının düşüklüğünün kendileri açısından şaşırtıcı olmadığının altını çizen Yılmaz, "Enflasyon gerçekten kontrol altına alınabiliyor mu? Gerçekten enflasyonla mücadele ediliyor mu, yoksa bir takım rakam oyunları ve göz boyamalarla, her konuda olduğu gibi enflasyon konusunda da vatandaş yanıltılıyor mu? Bunu anlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. ?

"Hepimiz mecburen birer enflasyon uzmanı olduk"

Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisinin enflasyon olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Öyle ki enflasyon verileri ve üzerindeki tartışmalar, memlekette herkesi ekonomist yaptı. Enflaslasyon, hiperflasyon, stagflasyon, dezenflasyon, reflasyon, deflasyon… Bu dönemde o kadar çok kavram hayatımıza girdi ki, hepimiz mecburen birer enflasyon uzmanı olduk" diye konuştu.

?"Ekonomiyi en iyi dürümflasyon anlatır"

"Ancak bu kavramlara bir yenisini eklemek istiyoruz: O da dürümflasyon" ifadesini kullanan Yılmaz, "Bu yüzden bugünkü basın toplantımıza, elimde gördüğünüz tavuk dürümle geldik. Peki neden? Çünkü gerçek enflasyonu en iyi anlatacak kavram ne hiperflasyon ne stagflasyon ne dezenflasyon, olsa olsa dürümflasyondur. Öyle neoklasik açıklamalara, heteredoks yaklaşımlara, epistomolojik kopuşlara gerek yok" değerlendirmesini yaptı.

"Bu iktidar döneminde tam 66 adet tavuk dürüm eksilmiş"?

Kendi dürümflasyon hesaplarının çok basit bir matematiğe dayandığını aktaran Yılmaz, "Dürümflasyon verisi; bir öğrencinin devletten aldığı bursun tavuk dürüm sayısına bölünmesiyle elde ediliyor. Bu konuda arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Yaptığımız bu çalışmada gerçekten çok çarpıcı dürümflasyon rakamlarına ulaştık. Bugün ülkemizde bir öğrenci, 3 bin lira KYK bursu alıyor. Ortalama bir tavuk dürüm ise yerine, bölgesine ve gramajına göre değişiklik gösterse de 100 lira ile 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. O yüzden ortalama 150 lira üzerinden hesapladık. Buna göre AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'de bir öğrenci, aldığı KYK bursuyla tam 86 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Peki 23 yıl sonra bugün durum ne? Bugün aynı öğrenci,aldığı KYK bursuyla sadece ve sadece 20 adet tavuk dürüm alabiliyor. Bu iktidar döneminde tam 66 adet tavuk dürüm eksilmiş" dedi. ??

"İki yıldaki kayıp dürüm sayısı, tam 11 adet"

Şimşek döneminde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Haziran 2023'te göreve gelmesinin ardından başlayan dönem için de 'dürümflasyon' hesabı yapan Mustafa Yılmaz, "Peki, ekonomimizin kurtarıcısı, son enflasyon bükücü Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek döneminde dürümflasyon ne olmuş? Biliyorsunuz Sayın Şimşek, Haziran 2023 tarihinde büyük beklenti ve vaatlerle ekonominin başına getirilmişti. Tek önceliği vardı, enflasyon canavarını kontrol altında almak! İki yılda, yani sayın Şimşek döneminde dürümde durum ne olmuş ona bakalım. Sayın Şimşek'in göreve geldiği Haziran 2023'te bir üniversite öğrencisi, aldığı KYK bursuyla 31 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Bugün ise aynı öğrenci aldığı KYK bursuyla sadece 20 tavuk dürüm alabiliyor. İki yıldaki kayıp dürüm sayısı, tam 11 adet" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin, öğrencilerimizin dürümlerini kim yiyor"

Yılmaz, iktidara şu soruları yöneltti:

"Gençlerimizin, öğrencilerimizin dürümlerini kim yiyor? Son 23 yılda 66 dürümümüz, son 2 yılda ise 11 dürümümüz nereye gitti? Eğer gerçekten enflasyon düşüyorsa bizim dürümlerimiz neden artmıyor? Eğergerçekten ekonomi büyüyorsa bizim porsiyonlarımız neden küçülüyor?" ?

Basın toplantısının sonunda gazetecilere tavuk dürüm ikram eden Mustafa Yılmaz, "Saadet Partimizin ikramıdır, afiyetle olsun" ifadesini kullandı.