Mustafa Yeneroğlu'ndan Halk Tv'ye Verilen Cezaya Tepki: 'Rtük, İktidarın Tetikçiliğini Yapmaya Devam Ediyor'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, RTÜK tarafından Halk TV’ye verilen cezaya tepki göstererek “RTÜK, iktidarın tetikçiliğini yapmaya devam ediyor. Tüm kurumlarımızı zehirlendikleri bu güçten kurtaracağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen cezaya tepki göstererek "RTÜK, iktidarın tetikçiliğini yapmaya devam ediyor. Tüm kurumlarımızı zehirlendikleri bu güçten kurtaracağız" dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeneroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"HALK GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK"

"Bağımsız ve tarafsız olması gereken RTÜK, iktidarın tetikçiliğini yapmaya devam ediyor ve iktidarın talimatları doğrultusunda Anayasa'yı yok sayıyor. Ne yaparsanız yapın halk mutlaka gerçekleri öğrenecek. Tüm kurumlarımızı zehirlendikleri bu güçten kurtaracağız!

"HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ ENGELLENİYOR"

RTÜK, iktidarın sansür kurumu ve sopası olarak basın ve medya organlarını keyfi biçimde cezalandırmaktadır. Haber alma özgürlüğünü, çoğulcu bir anlayışla kamuoyunun aydınlatılmasını, bilgi ve düşüncelerin yayılmasını, RTÜK tamiri imkansız bir şekilde engellemektedir.

"RTÜK, MEDYAYI DİZAYN GÖREVİNİ ÜSTLENDİ"

RTÜK tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine aykırı olarak medyayı dizayn etme görevini üstlenmiştir. RTÜK kamu gücünü kullanarak, iktidarı rahatsız eden ve eleştiren ifadelerin televizyon ekranlarına yansıtılmaması çabasında, halkın doğru bilgi alma hakkı engellenmektedir. DEVA Partisi olarak RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen cezanın hukuksuz olduğunu, tüm demokratik toplumu hedef aldığını, maksadın susturma ve sindirme olduğunu ve dolayısıyla tüm siyasi partiler ve demokratlar tarafından reddedilmesi gerektiğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz."