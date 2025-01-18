Mustafa Elitaş'tan Muhalefete Çağrı: Türkiye'yi Birlikte Uçuralım

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İyi bir muhalefet partisine ihtiyacımız var. Sayın Özgür Özel, grup başkanvekilliğini bırak Allah aşkına, genel başkan ol. Ana muhalefet partisinin genel başkanı ol, iyi politikalar üret. Birlikte sen muhalefette, biz iktidarda Türkiye'yi uçuralım." dedi.

Elitaş, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak hedeflerinin her alanda Türkiye'yi daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

2002 yılına kadar Türkiye'de toplam 6 bin 104 kilometrelik bölünmüş yol bulunduğunu ifade eden Elitaş, AK Parti iktidarı döneminde bu rakamın 30 bin kilometre daha eklenerek 36 bin 100 kilometreye ulaştığını belirtti.

Deprem bölgesindeki çalışmalar

Mustafa Elitaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, kentin yeniden inşasında hızlı bir ilerleme yaşandığını anlattı.

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş'ta 81 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü hatırlatan Elitaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve geçmişteki gayretleriyle, birikimiyle, aşkla, heyecanla, Erzincan depremini, Van depremini, İzmir depremini en iyi şekilde aşan iktidar, Kahramanmaraş merkezli, 11 vilayetin içinde hissedilen acıyı hızlı bir şekilde onarmak için gayret gösteriyor. Kahramanmaraş'ta 81 bin bağımsız bölüm hasar görmüş, hamdolsun 31 bin tanesini 2024 yılının sonuna kadar gerçekleştirdik. İnşallah, yıl sonuna kadar da 80 bine yaklaşmak için elimizden gelen gayreti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz."

Suriye'deki gelişmelere dikkati çeken Elitaş, muhalefetin bu konuda çelişkili bir tutum sergilediğini aktardı.

Mustafa Elitaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kasım ayının sonunda, Suriye'deki muhalif güçler harekete geçtiler, 8 Aralık tarihinde ise Şam'ı fethettiler. O zaman, 'Bize Suriye'de ne işiniz var? Libya'da ne işiniz var?' diye getirdiğimiz uluslararası sözleşmelere 'hayır' oyu verenler, itiraz edenler, 'Suriye'de biz ne yaparız?' diyenler, 'orada Türk de kalmadı, Türkmen de kalmadı, bayırda kalmadı bucak da kalmadı' diye eleştirenler, şimdi Suriye'ye gelen halkın iradesinden olağanüstü de rahatsızlar, hiç mutlu değiller. Niye? Suriye'deki problem çözülürse, burada misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine geri dönerse, siyaset yapacak malzemeleri kalmadığından, tahrik edecek herhangi bir ortam bulunmadığından, ellerindeki bütün oyuncakların alınma kaygısıyla endişeliler."

Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu ifade eden Elitaş, "İyi bir muhalefet partisine ihtiyacımız var. Sayın Özgür Özel, grup başkanvekilliğini bırak Allah aşkına, genel başkan ol. Ana muhalefet partisinin genel başkanı ol, iyi politikalar üret. Birlikte, sen muhalefette, biz iktidarda Türkiye'yi uçuralım. İnşallah, bu coğrafyadaki sıkıntıları birlikte, el ele verip aşmaya çalışalım." dedi.

Kongreye AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ile partililer katıldı.