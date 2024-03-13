Üye Girişi
Haberler

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler DEM Parti'yi suçluyor

Güncelleme:

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Şahinaz Özcan, çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Tek isteklerinin evlatları olduğunu belirten Özcan, "Çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Ramazan soframız hep hüzünlü. Sofraya yemek bırakıyorum oğlum yok. Bu duruma çok üzülüyoruz. Allah onları perişan etsin. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız da çocuğuna teslim olması için çağrıda bulanarak, "Orada sana hayır yok. Herkes yuvasına gelsin. Oğlum, senin için soğukta, yağmurda, çamurda buraya geliyorum. Onlar seni kandırdı. Allah onları perişan etsin. Ben sizin için buradayım. Dön, teslim ol. Ciğerimizi yaktılar, onların da ciğeri yansın. Devlet bizim babamızdır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

DEM Parti Muş PKK Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ertuğrul Tetik kimdir? CHP Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Uğur Doğanca kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar adayı Uğur Kahraman kimdir? DEM Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Bozova adayı Aygül Kapıkayalı kimdir? Göksel Güler kimdir? Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kaç yaşında, nereli? Muhammet Ercengiz kimdir? Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kaç yaşında, nereli? Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit kimdir? Uğur Doğanca kimdir? CHP Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı Uğur Doğanca kaç yaşında, nereli? İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kaç yaşında, nereli? Ömer Günel kimdir? CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Akkuş kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Erkan Şahin kimdir? Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kaç yaşında, nereli? Alper Aydoğan kimdir? CHP Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Siirt Pervari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Pervari adayı Mustafa Sonğur kimdir? Yunus Kırboğa kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title