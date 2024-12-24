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MÜSİAD Heyeti Suriye'yi Ziyaret Etti, Yeniden İnşa Konusunda Temaslarda Bulundu

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MÜSİAD heyeti, Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından Suriye'nin yeniden inşası için İdlib, Halep ve Şam'da temaslarda bulundu. Suriyeli iş insanlarıyla görüşen heyet, iş fırsatları ve stratejik işbirlikleri üzerinde durdu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından ülkenin yeniden inşası konusunda temaslarda bulunmak üzere Suriye'yi ziyaret etti.

MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar öncülüğündeki heyet, İdlib, Halep ve başkent Şam'da Suriyeli işadamları ve yetkililerle görüşmeler yaptı.

Heyetin temaslarında, ticaret, sanayi ve insani yardım konularında stratejik işbirlikleri ele alındı.

MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Yarar, AA muhabirine ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarar, Suriye'deki iş fırsatları ve ülkenin yeniden inşasındaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Suriye'ye davet edildiklerini söyledi.

Çok sayıda Suriyeli iş insanı ile uzun süredir yakın ilişkiler kurulduğunu ve birlikte çok sayıda uluslararası çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Yarar, önce İdlib'e sonra Halep'e, oradan da Şam'a gelerek görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Yarar, Şam'da yeni yönetimin Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ile de bir araya geldiklerini, görüşmede iş ve yatırım imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, "MÜSİAD'ın sadece iş derneği olmadığını uluslararası iktisat stratejisi geliştiren bir dernek olduğunu anlattık." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kalkınması için öneriler sunduklarını aktaran Yarar, "Çok yakında bir uluslararası toplantıda kendileriyle tekrardan buluşacağız." dedi.

"İlk olarak Türkiye ile ilişkileri başlattık"

Suriye İş İnsanları Derneği Başkanı Yamen Şami de MÜSİAD ile görüşmelerine ilişkin farklı ülkelerle ilişkiler kurmayı öncelediklerini, Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "İlk olarak Türkiye ile ilişkileri başlattık." dedi.

Devrik Beşşar Esed rejiminin yarattığı zorlukların geride bırakıldığına ve ülkede yeni bir sayfa açıldığına işaret eden Şami, " Suriye'deki iş insanları olarak uluslararası ekonomik ağlarımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Tüm yatırımcıları Suriye'de yatırım yapmaya davet ediyorum"

Suriye İş İnsanları Derneği üyelerinden Ahmed Abdulgafur da Türkiye'de ilk olarak MÜSİAD ile iletişime geçtiklerini vurgulayarak, davete icabet ederek Suriye'ye gelen MÜSİAD heyetinin İdlib, Halep ve Şam'da çok sayıda toplantı yaptığını, sağlam ilişkiler kurma yolunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Abdulgafur, "Tüm yatırımcıları Suriye'de yatırım yapmaya davet ediyorum. Ülkemiz herkese açıktır." dedi.

AA'ya da teşekkür eden Abdulgafur, "Dünyaya sesimizi duyurdukları için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir çaba sarf ediyorlar." diye konuştu.

"Özgür Suriye ekonomisinin yeniden inşasında birlikte olmayı hedefliyoruz"

Suriye İş İnsanları Derneği üyelerinden Mahmud Ez-Zeyn de Şam'da yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari çalışmaların önünü açacak çok sayıda yeni projenin ele aldığını kaydetti.

Türk iş insanlarının dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden bazılarına sahip olduğunu ve dünyada birçok yerde inşaat alanında deneyimlerinin bulunduğunu ifade eden Zeyn, altyapı ve şehirlerin yeniden planlanmasında Türk sanayi deneyimlerinden yararlanmaya hazır olduklarını söyledi.

Zeyn, "Özgür Suriye ekonomisinin, yeniden inşasında birlikte olmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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