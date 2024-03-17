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Muş Valisi Çakır'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajı

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Muş Valisi Avni Çakır, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çakır, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen milletin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu belirtti.

Muş Valisi Avni Çakır, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen milletin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin tüm imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirtti.

Bir an bile tereddüt etmeden, canlarını seve seve feda ederek "Çanakkale geçilmez" dedirten kahraman gazilerin ve şehitlerin, vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'na da meşale olmuştur. Bugün bizlere düşen görev ise şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenle devretmektir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Zaferi Çanakkale 18 Mart Politika Güncel Haberler

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