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Muş'ta Kar Yağışı Nedeniyle 10 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

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Muş'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

MUŞ'ta, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele mesaisi için hazırlıklarını tamamlayan Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi, ulaşımın sıkıntısız bir şekilde sağlanabilmesi için hazırda bekliyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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