Muş'ta düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" sona erdi

Muş Belediyesince "Gelecek Senin, Bu 100'den Oku Muş" mottosuyla düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" sona erdi.

Muş Belediyesince "Gelecek Senin, Bu 100'den Oku Muş" mottosuyla düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" sona erdi.

Kent Meydanı'nda başlayan fuar, açık kaldığı 10 gün boyunca kitap tutkunlarından ilgi gördü.

Belediye Başkanı Feyat Asya, fuarın sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

Fuarın kentte düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Asya, şunları kaydetti:

"24 Kasım'da başlayan fuarda, onlarca yayın evini ve binlerce kitabı 10 binlerce kitapseverle buluşturduk. Kitap hayatın her döneminde ayrı bir öneme sahip. Hayatı anlamaya, kendimizi geliştirmeye büyük fayda sağlıyor. Kitap fuarlarının hedef kitlesi gençler, öğrenciler ve kitapseverlerdir. İlimizde 10 gün boyunca entelektüel bir tartışma ortamı oldu, kitaplar konuşuldu. Eksiklerimizi tamamlayarak daha çok katılımlı kitap fuarlarını düzenlemeyi hedefliyoruz. Emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür ederim."

Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Yılmaz Kılavuz ise fuara kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "İlimizde ilk kez kapsamlı bir fuar düzenlendi. Okurlar istedikleri kitaplara ulaşma imkanı buldu. Vatandaşlarımız yazarların söyleşilerine katıldı. Fuar verimli şekilde sona erdi." dedi.

Konuşmaların ardından yazarlara ve belediye personeline teşekkür belgesi verildi.