Muş'ta besiciler yaylalara dönüş yolculuğuna başladı

Muş'ta kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle sonbaharda küçükbaş hayvanlarını sıcak bölgelere götüren besiciler, havanın ısınmasıyla kentteki yaylalara gelmeye başladı.

Hayvanlarını kışın daha uygun koşullarda beslemek için kasım ayından itibaren çevre illere götüren besiciler, sürüleriyle kentteki yaylalara dönmek için yola koyuldu.

Kilometrelerce yol kateden, akşamları da belirli noktalarda konaklayan besiciler, hayvanlarını kente getirerek yaklaşık 5 ay konaklayacakları yüksek rakımlı yaylalara götürdü.

Besicilerden Savaş Özkan, 1000 koyundan oluşan sürüyle kasım ayında Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gittiğini ve kış boyunca hayvanlarına burada baktığını söyledi.

Muş'taki yaylalara dönmek için 12 gündür yolda olduklarını belirten Özkan, "Kasım ayında hayvanlarımızı Diyarbakır'ın kırsalında kiraladığımız sıcak bölgelere götürdük. Kar yağmadığı için hayvanlarımızı her yıl oraya götürüyoruz. Yaklaşık 6 ay orada kaldık. Havanın ısınmasıyla Muş'un yaylalarına dönüş yaptık. Yaz dönemini burada geçirecek sonbaharda tekrar sıcak illere dönüş yolculuğuna başlayacağız." diye konuştu.

Yolculuk sırasında zorlu arazi şartları ve mesafeden dolayı güçlük çektiklerini anlatan Özkan, "Benimle beraber 3 kişi hayvanlara çobanlık yapıyor. Şu anda Kulp deresindeyiz. Şenyayla bölgesine, gideceğiz, oradan da Kurtik Dağı'ndaki yaylalara giderek konaklayacağız." dedi.