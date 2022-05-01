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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta Hak-İş Konfederasyonu ile Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı Belediye Meydanında bir araya gelen üyeler adına açıklamayı okuyan Hak-İş Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, dünyadaki tüm emekçilerle dayanışma içinde olduklarını...

Muş'ta Hak-İş Konfederasyonu ile Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı

Belediye Meydanında bir araya gelen üyeler adına açıklamayı okuyan Hak-İş Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, dünyadaki tüm emekçilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Hak-iş olarak, yarım asra yaklaşan tarihi yürüyüşün her aşamasını önlerine konulan engelleri yıkmak, oyunları bozmak, zorlukları aşmakla geçirdiklerini aktaran Kalır, "Hak-İş davamızın ilkelerine, değerlerine, hedeflerine sadakatimizi daha da artırarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemin tüm emekçilerini bu kutlu yolculukta bizimle yürümeye bir kez daha davet ediyoruz. Hak-İş taze bir fidan iken koca bir çınara dönüştü." diye konuştu.

Hak-İş'in, kökleri medeniyet değerlerine uzanan, emekçilerin kutsal alın teriyle sulanan, gövdesi her türlü yalana, iftiraya, düşmanlığa karşı sarsılmaz bir inançla, azimle, kararlılıkla adeta muhkem bir kale gibi dimdik durduğunu vurgulayan Kalır, şöyle devam etti:

"Hak-iş, kendinden emin, kimden ve nereden hedef alınırsa alınsın "ben varım ve buradayım" diyebilen sarsılmaz bir kaledir. Hak-İş, ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün mazlumlarını, mağdurlarını, ezilenlerini, sömürülenlerini ana kucağı sıcaklığında kucaklayan, sarıp sarmalayan güvenli bir limandır. Hak-İş, "yeni bir dünya mümkündür ve bu yenidünyayı biz kuracağız" diyen erdemli bir sendikal inşa mücadelesidir."

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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