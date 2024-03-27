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Muş İl Müftülüğü öğrencileri Filistinlilere destek için hatim indirecek

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Muş İl Müftülüğüne bağlı Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan boyunca indirecekleri hatimleri Filistinlilere armağan edecek.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki kursta eğitim alan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek istedi.

Öğrenciler, bir ay boyunca indirecekleri hatim ve yapacakları mukabeleyi hayatını kaybeden Filistinlilere armağan etmeye karar verdi.

Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Mahsum Eminoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini, binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Ramazanın manevi iklimi dolayısıyla böyle bir karar aldıklarını belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak adına yaşları 10-18 arası hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizle mukabele okuyor, dua ediyoruz. Onlar sadece kendileri için değil tüm Müslümanlar için mücadele ediyor. Herkesin maddi ve manevi destek çıkması, yaşananlara kimsenin seyirci kalmaması gerekiyor. Saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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