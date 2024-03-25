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Muş Halk Eğitimi Merkezi'nde Aşçılık Kursuna Katılan Kadınlar İftar İçin Yemek Hazırlıyor

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Muş Halk Eğitimi Merkezi'ndeki aşçılık kursuna katılan kadınlar, her gün 4 kursiyer kadına iftar için Türk mutfağına özgü yemeklerden hazırlıyor.

Usta Öğretici Ayten Aslan, kurs süresince kursiyerlerin aşçılık mesleği ve mutfakla ilgili teknik bilgileri öğrendiklerini söyledi.

Kursiyerlerin mutfak kültürüne yönelik teorik ve uygulamalı eğitim aldığını belirten Aslan, "Ramazan dolasıyla burada imece usulü ile evlerine götürmek için Mardin, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır ve Muş yörelerine ait, içli köfte, zeytinyağlı sarma, mantı gibi yemekler yapıyoruz. Bunlar Türk kültüründe olan yemeklerimiz. Kursta 20 kadın yer alıyor. Evlerinden getirdikleri malzemelerle günde 4 kişiye iftar yemeği hazırlıyoruz. Kadınlar alacakları sertifika ile kendilerine iş istihdamı sağlama fırsatı da buluyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Seval Şahutoğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay Antakya'dan Muş'a geldiğini anlatarak, "Buraya geldikten sonra sıkıldım. Halk Eğitimi Merkezindeki aşçılık kursuna katıldım. Yaşadığım deprem stresini burada yaptığımız yöresel yemeklerle atıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Kursa meslek sahibi olmak için katıldım. İftar soframızı süslemek amacıyla içli köfte, mantı, sarma gibi değişik yöresel yemekler yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi İftar Muş Gastronomi Kültür Kadın Yaşam Güncel Haberler

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