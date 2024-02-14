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Murat Kurum, Şişli'de Okul Aile Birlikleriyle Buluştu

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de Okul Aile Birlikleriyle bir araya geldi. Kurum, İstanbul'a belediye başkanı olmaktan ziyade tüm İstanbulluların kardeşi ve evladı olmayı hedeflediğini belirtti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de Okul Aile Birlikleriyle bir araya geldi. Kurum, "Ben 31 Mart akşamı İstanbul'a belediye başkanı olmaya aday değilim. 31 Mart akşamı tüm İstanbulluların kardeşi, evladı olmaya adayım. Milletimize sözler verip, o sözleri tuttuysak şimdi de bu tecrübe ve birikimle, liyakatli kadrolarımızla birlikte bir istişare halinde, kavga etmeden, bahane üreterek hareket etmeden, elimizden gelen tüm gayreti gösterecek anlayışı sergileyeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Şişli'de bulunan Darülaceze Başkanlığı'nda Okul Aile Birlikleriyle bir araya geldi. Programda Kurum'a Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile okul müdürleri de eşlik etti. Programda konuşan Kurum, 'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık. İstanbul artık zorluğun değil kolaylığın, geçinme derdinin olduğu değil refahın, öğretmenlerin zorluk çektiği bir şehir değil huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olacak. 3 milyon öğrencimizin hiçbir ihtiyacı kalmayacak. On binlerce öğretmenimiz trafikte büyük bir eziyetle okullarına gitmeyecek. Çok daha konforlu bir şehirde, dertsiz, endişesiz bir İstanbul'da evlatlarımızı, yavrularımızı yetiştirecek. İşte bizler bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha iyi, daha verimli eğitim koşullarıyla hem ailelerimizin hem de gençlerimizin umudu olmaya gayret gösteriyoruz. İşte bu amaçla önce yaşadığımız şehri güzelleştireceğiz. 7'den 70'e herkesin değer gördüğü, herkesin geleceğe umutla baktığı bir İstanbul için çalışacağız" dedi.

'TÜM İSTANBULLULARIN KARDEŞİ, EVLADI OLMAYA ADAYIM"

Kurum, 'Bize düşen ne varsa bir kardeşiniz olarak ben hep şunu söylüyorum. Ben 31 Mart akşamı İstanbul'a belediye başkanı olmaya aday değilim. 31 Mart akşamı tüm İstanbulluların kardeşi, evladı olmaya adayım. Bundan önce nasıl çalıştıysak, milletimizin zor gününde nasıl yanında olduysak Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'deki depremlerde iki saat sonra orada milletimizin yardımına koştuk. Yine Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da milletimize sözler verip, o sözleri tuttuysak şimdi de bu tecrübe ve birikimle, liyakatli kadrolarımızla birlikte İstanbul'un tarihinde de biz olacağız, kültüründe de biz olacağız, sanatında da biz olacağız. Bir istişare halinde, kavga etmeden, bahane üreterek hareket etmeden, elimizden gelen tüm gayreti gösterecek anlayışı sergileyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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