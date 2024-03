Murat Kurum: İstanbul'da oylara sahip çıkılmalı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Sizler 31 Mart'ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde çok kilit bir rol oynayacaksınız. Adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sağlayacaksınız." dedi.

Kurum, Mehmet Çakır Kültür Merkezi'ndeki "Avukatlar Buluşması" iftar programında yaptığı konuşmada, yeni bir sürecin arifesinde olduklarını, 31 Mart'ta milletin önüne sandık geleceğini söyledi.

Bütün şehirlerde olduğu gibi İstanbul'da da milletin iradesini sandığa yansıtacağını belirten Kurum, "Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana, gece gündüz demeden İstanbul'umuzu karış karış geziyoruz. O günden bugüne nerdeyse 80 gün oldu. Bu süre zarfında nezaket içinde, centilmence bir yarış sürdürmeye özen gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Kendi hukukumuz çiğnense de nice haksızlıklara uğrasak da biz hiçbir zaman insan onurunun ve hukukun sınırlarını zorlayan bir tutum içerisinde olmadık, olmayacağız." diye konuştu.

Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinin cumhuriyetin ve demokrasinin seçme ve seçilme hürriyetine uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Bu konuda siz değerli kardeşlerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sizler 31 Mart'ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde çok kilit bir rol oynayacaksınız. Adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sağlayacaksınız. Çünkü her bir oy çok değerlidir, İstanbul'umuzun geleceğini şekillendirecek önemdedir. Sizler 22 yıldır olduğu gibi kullanılan her bir oyun emanetçisi, nöbetçisi, koruyucusu arkadaşlarımızsınız." ifadelerini kullandı.

"Oylarımıza sahip çıkmak, İstanbul'a sahip çıkmaktır" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bir tek seçmenimizin, tek bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade edemeyiz. Geçmişte maalesef birileri demokrasi kültürüne yakışmayan, demokratik olgunluğa yakışmayan açıklamalar yaptı. Daha seçim bitmeden daha oyların tamamı sayılmadan kameralar karşısına geçtiler, basın açıklamaları yaptılar, 'Kazandık' diye açıklamalar yaptılar. Hiç utanmadan sıkılmadan kameralar karşısına geçip 'Laf aramızda kazanıyoruz' dediler. Manipülasyon için yaptılar ama sonunda kendilerini komik duruma düşürdüler ki demokrasimize gölge düşüren, seçim süreçlerine zarar veren, açıklık ve şeffaflık yerine şüphe ve algıdan beslenen bu türden açıklamaları siz hukuki işlemlerinizle boşa çıkaracaksınız. Yalana, manipülasyona, algıya dayanan her girişimin hukukun üstünlüğüne, hukukun duvarına, hukukun kalkanına çarptığını gördüler."

"Sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi aşamasında teyakkuzda olacağız"

1 Nisan'dan itibaren hukukçuların yüzünün güleceğini belirten Kurum, mesleğe yeni başlayan genç avukatlara İBB olarak destek sözü verdiklerini anımsattı.

Bu kapsamda ofisini kuracak genç avukatlara 100 bin lira destek vereceklerini vurgulayan Kurum, "39 ilçede paylaşımlı ofisler açacağız. Burada genç avukatlarımız istifade edecekler. Adliyeler arasındaki servis hizmetini İBB olarak biz karşılayacağız." dedi.

Kurum, avukatların görev yapacağı okullardaki çalışmaları anlatmasının önemli olduğunu kaydederek, "Sandık kurulu üyelerinin, seçim kurulu üyelerinin tam vaktinde görev yerinde olmaları seçimin kaderi üzerinde etkili olacak. Lütfen görev yerlerimizde tam vaktinde, hatta belirlenen vakitten önce orada olalım. Biliyorsunuz, vaktinde orada olmamamız halinde, hangi partiden olursa olsun, yerinize hemen bir başkası geliyor." diye konuştu.

Seçimde her okulda bir sorumlu belirlendiğini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Okul sorumlularıyla koordineli bir şekilde sürekli denetleme yapacağız. Oyların sayım-döküm işlemleri açık olarak yapılmalı, buna da özen göstermeliyiz. Sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi aşamasında teyakkuzda olacağız."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bazı milletvekilleri ve avukatlar katıldı.