Murat Kurum, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Anlattı

Özenç KILIÇ / AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım törenine katıldı. Törende konuşan Kurum, " İstanbul'da kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız. 7/24 çalışıyor; İstanbul'u depremlere hazırlıklı hale getiriyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım törenine katıldı. Törene Kurum'un yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tuzla Büyükşehir Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. Tören Tuzla'da gerçekleşirken eş zamanlı olarak Bağcılar ilçesinde gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Yıkım Töreni ile canlı bağlantı gerçekleşti. Törende konuşan Kurum, "1 Nisan sabahı itibarıyla da; bakanlığımızın 'Yarısı bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz." diye konuştu.

"İSTANBUL'U DEPREMLERE HAZIRLIKLI HALE GETİRİYORUZ"

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin konuşan Kurum, "İnsanımızın hayatını huzura, refaha ve güvene kavuşturacak olan işte bugün de kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan birinin daha başlatmak için Sultan Fatih'in şehrindeyiz; İstanbul'umuzdayız. Bugün hep birlikte 5187 konut dönüşecek. Depreme karşı güçlenecek. ve bir kısmının temellerini atacağımız bir kısmının da yıkımlarını gerçekleştirerek artık inşaat sürecini başlatacağımız bir taraftan Tuzla'mızdan Bağcılar'a Gaziosmanpaşa'mızdan Esenler'e Güngören'den Bahçelievler ve Kartal'a kadar birçok farklı noktada yeni yuvalarımızın ilk harcını dökeceğiz. Bu şehir, bizlere nasıl Fatih'in emanetiyse, vatandaşımız da bize o kutlu komutanın emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için de 22 yıldır; aşkla, azimle, kararlılıkla; bu şehrin her sokağında emin olun karınca gibi çalışıyoruz. Bugün de bakanlığımızla, ilçe belediyelerimizle; İstanbul'umuzun her köşesinde, 7/24 çalışıyor; İstanbul'u depremlere hazırlıklı hale getiriyoruz. İstanbul'da 2012 yılından bu yana, özel sektörümüzü de teşvik ederek kıymetli kardeşlerim, 800 bin konutumuzu daha güvenli, daha sağlıklı hale getirdik. Gayretimiz tam motivasyonumuz çok yüksek. İstanbul'umuzda kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız. Bu anlayışla Fikirtepe'de, Gaziosmanpaşa'da, Esenler'de, Üsküdar Çamlıca Cami ve çevresinde, Ataşehir'de, Tuzla'da; Kağıthane'de, Zeytinburnu'nda, Bağcılar'da, Güngören'de, Sultanbeyli'de ve Beykoz'umuzda birbirinden kıymetli dönüşüm çalışmaları yaptık, Allah'ın izni ile 31 Mart sonrası da ilk işimiz İstanbul'umuzu afetlere dirençli hale getirmektir. Biz her zaman aziz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR"

Kurum, "İmha eden, ihmal eden tarafta değil; daima bu aziz millet için inşaa eden, bu millet için ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul'da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu şehrin annelerinin, bu şehrin çocuklarının yüzünden tebessümü asla eksik etmeyeceğiz. İstanbulluların mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üstünde tutacağız. Hamdolsun 39 ilçemizin tamamında; hep yeni bir temel, yeni bir açılışı yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. 1 Nisan sabahı itibarıyla da; bakanlığımızın 'Yarısı bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz. başlayacağız. İstanbul'umuza bu kapsamda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz. Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz, deprem siyaset üstü bir meseledir." dedi.