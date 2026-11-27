(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon krizine ilişkin üç bakanın dün yaptığı basın toplantısının yeni soru işaretlerine neden olduğunu belirterek, "Bir saray iktidarı var, o saray iktidarında gözü doymayan siyasetçiler var, o siyasetçilerin atadığı bürokratlar var, onların kullandığı piyasa oyuncuları var ve el birliğiyle büyük bir soygun gerçekleştirmişler. Herkes ya içinde hırsızlığın ya da seyretmiş. Niye? Sistem çürümüş çünkü. Niye çürümüş? Çünkü oraya getirilen kişiler görevlerini yapamamışlar, yapmamışlar, çünkü siyasetin emrindeler. Bakın Şahap Kavcıoğlu'na 70'inci günde soruşturma izni verebildiler ama hala Erişah Arıcan'a kimse bir şey soramıyor" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'e rahmet diledi. Emir, dün üç bakanın Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı basın toplantısına ilişkin şunları kaydetti:

"Akıllardaki sorulara cevap vermek yerine aslında soru işaretlerine yol açtılar. Vatandaşlarımız ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını soruyorlardı. Bir belirlilik yok. Çelişkilerle, geçiştirmelerle dolu bir açıklama ve bu açıklamaların bütününden anlıyoruz ki aslında olayı kapatmak, küçümsemek, siyasetle ilişkisizmiş gibi göstermek, verdikleri iki kayıptan sonra bir daha AKP kadrolarıyla, sarayla ilişkisini kesmiş gibi görünmek için çaba sarf edecekler. Olayın üstünü örtecekler, kapatmaya çalışacaklar.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında önemli çelişkiler var. Siz bu soygunun tam ortasındasınız. 21 ay beklemişler, 21 müfettişin dahil olduğu Devlet Denetleme Kurulu Raporunu açıklamıyorlar. Niye biz bilemiyoruz? Kimlerin çaldığını, kimlerin hırsızların arkasında durduğunu niye bu milletten saklıyorsunuz? Parasını tam alan yok.

"FARKI NEREDEN KARŞILADINIZ"

Farkı nereden karşıladınız? Hani kamu kaynaklarından tek kuruş kullanmamıştınız? Hani tek kuruş kullanmayacaktınız? Bu fark nereden geliyor? O arada İş Bankası'na, Ziraat Bankası'na, diğer bankaya teşekkür ediyor. Niye? Çünkü kamu şirketlerine, kamu fonlarına, sandıklara veya Hazine'den örtülü olarak bu fonlardan, bu hisselerden alım yaptırdılar. Çöp toplattılar, o çöpleri kasalarına koydurdular, oradan çıkan parayla da mağdurun veya mağdur olmayan vurguncunun parasını tekrar ödüyorlar. İşin özeti bu.

Sayın Adalet Bakanının sözlerine bakıyoruz. Oradan da kaygılanmamak, panik olmamak mümkün değil. Besbelli olayın üstünü örtecekler, açıkça üstünü kapatıyorlar. Sayın Bakan haklı olarak CMK 100'e atıf yapıyor. Ne o? Tutukluluk istisnadır. Ya dilimizde tüy bitti "tutukluluk istisnadır" diye. Her sabah 200-300 kişi bu ülkede gözaltına alıp, gözaltına aldıklarımızın neredeyse tamamını tutuklamadınız mı siz? Bu tutukluklar niye? Niye sabahın bir vakti kapıları kırıyorsunuz? Çağırsanız gelecek insanları niye böylesine küçük düşürücü, peşinen suçlayıcı, lekelenmeme hakkını, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyorsunuz dediğimizde hiç sesiniz çıkmıyordu. Ama söz konusu olan Fatma Betül Sayan Kaya olunca, söz konusu olan Hayati Yazıcı'nın oğlu olunca, söz konusu olan sizin çocuklar olunca tutukluluğun istisna olduğu aklınıza geldi. Vallahi bravo! O zaman gelin hiç olmazsa bundan sonra tutukluluğun istisna olduğunu yaşama geçirin.

Sayın Adalet Bakanı devam ediyor: 'Burada iddianamenin tamamlanmasına az kaldı' diyor. Ya yüce Türk yargısı iki ayda iddianame hazırlayabiliyordu da Hakan Bahçetepe için iddianame yazmak için, iki sayfa iddianame yazmak için bir yıl neyi beklediniz? Herkes de biliyordu ki Hakan Bahçetepe masum, hakkında hiçbir delil yok ve zaten tahliye oldu. Ama Hakan Bahçetepe'nin hayatından 1.5 yıl çaldınız. Ekrem İmamoğlu 1 yıl iddianame bekledi, 20 aya yakındır cezaevinde tutuklu ve sadece Ekrem İmamoğlu tutuklu değil. Ona oy veren milyonların iradesi gasp edildi.

"SİSTEM ÇÜRÜMÜŞ ÇÜNKÜ"

Bir saray iktidarı var, o saray iktidarında gözü doymayan siyasetçiler var, o siyasetçilerin atadığı bürokratlar var, onların kullandığı piyasa oyuncuları var ve el birliğiyle büyük bir soygun gerçekleştirmişler. Herkes ya içinde hırsızlığın ya da seyretmiş. Niye? Sistem çürümüş çünkü. Niye çürümüş? Çünkü oraya getirilen kişiler görevlerini yapamamışlar, yapmamışlar, çünkü siyasetin emrindeler. Bakın Şahap Kavcıoğlu'na 70'inci günde soruşturma izni verebildiler ama hala Erişah Arıcan'a kimse bir şey soramıyor.

Yani biz artık liyakatli kadrolar, açık şeffaf bir biçimde gelsinler, görevlerini yapsınlar, bunca çürüme bitsin artık dedikçe ve bunca çürümenin bu kadar büyük yolsuzluğa yol açtığını herkes gördükçe bunlar hiç ders almıyorlar, hiç öğrenmiyorlar. Bu kez BDDK'nın başına Berat Albayrak'a yakın olan kişi geri çekiliyor, Bilal Erdoğan'a yakın olan kişi atanıyor. Aile içi devir teslime dönmüş. Ya bu ülkeyi çürüten bu; bu ülkeyi çürüten bu saray iktidarı anlayışıdır. Artık bundan vazgeçin. Bundan vazgeçmezseniz Türkiye bu yolsuzluğun, bu arsızlığın altında kalıyor.

"BU MİLLET FİLİSTİNLİLERİN YANINDA"

İki yıl önce Beşiktaş'ın İsrail takımıyla maçı Macaristan'a gönderilmişti siyasi iktidarın isteği ve UEFA'nın katkısıyla. Hükümet "ben yeterli güvenlik tedbiri alamam" demişti. Türkiye'de ilk defa futbol maçı yapılmıyor ki. Kimsenin burnu kanamadan on binlerce maç yaptırtmış bir devletiz biz. Yok, İsrail olunca olmaz. Niye? İsrail'e müdahale ederler, oradan Gazze'ye dönük protestolar ayağa kalkar. Bu millet Filistin'in, Gazze'nin yanındadır... O zaman ne yapalım? Gönderelim. Bu kez de Gürcistan'a gönderdiler. Orada Beşiktaş'ın taraftarları tam da olması gerektiği gibi kendilerine yakışır biçimde Gazze'ye destek oldular. Oradaki görüntülerden dolayı üzgünüz ama Beşiktaşlıların her birinin alnından öpüyoruz. Bu millet 86 milyonuyla Filistinlilerin, Filistin mücadelesinin ve Gazzelilerin yanındadır, İsrail devletinin soykırımcı uygulamalarının tamamen karşısındadır."

Kaynak: ANKA