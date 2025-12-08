Haberler

Knauf'un global üst yönetimine Murat Akyıldız getirildi
Güncelleme:
Knauf, Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya bölgesinden sorumlu CEO olarak Murat Akyıldız'ı atadı. Akyıldız, şirketin yönetim takımını geliştirme ve inovasyon stratejileri oluşturma konularında çalışacak.

DÜNYA genelinde 320 fabrikası, 43 bin 500 çalışanı, 15 milyar Euro'yu aşan cirosuyla 90 ülkede yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren Knauf'ta Murat Akyıldız, Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'dan sorumlu bölge CEO'su olarak göreve başladığını duyurdu.

Türkiye'de Ankara, İzmit ve Eskişehir'de toplam 4 üretim tesisiyle faaliyet gösteren şirket, kapasite arttırımı, yeni tesis yatırımları ve Ortadoğu & Afrika bölgesine hizmet verecek bir Ar-Ge merkezi kurulmasını hedefliyor. 1932'de Almanya'da kurulan ve bir aile şirketi olarak başlayıp, dünyanın önde gelen yapı malzemeleri şirketlerinden biri haline gelen Knauf'un tepe yönetiminde Ocak 2026 itibariyle bir Türk yer alacak.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Murat Akyıldız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren global şirketlerde başlangıçta satış ve pazarlama alanlarında görev alırken, sonrasında üst düzey yönetici sorumlulukları üstlendi.

2021 yılında Knauf'a katılan Akyıldız; Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'dan sorumlu bölge CEO'su olarak göreve başladı ve şirkette bu göreve atanan ilk Türk oldu. Akyıldız, şirketin bölgedeki yönetim takımını geliştirme, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirme ve yenilikçi stratejiler oluşturma konularında görev aldı.

'TÜRKİYE'DE ÜRETİME VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYORUZ'

Murat Akyıldız, Knauf ailesi olarak hem bireysel hem de kurumsal seviyede iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve iyi ilişkilere ekonomik alanda katkı sağlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Akyıldız, "Knauf, halihazırda 500'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlamakla birlikte bugüne kadar Türkiye'ye 250 milyon Euro'luk yatırım yaptı" dedi.

Bir Türk olarak, Knauf gibi 90 yılı aşan tarihçeye sahip saygın bir dünya devinde en üst düzeyde görev almaktan gurur duyduğunu belirten Akyıldız, grup olarak Türkiye'de üretime ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Dijitalleşme ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde faaliyetlerinin ivme kazanmaya devam ettiğini vurgulayan Akyıldız, 2026 Türkiye konjonktürüne ilişkin şunları kaydetti:

"Knauf olarak ekip çalışmasını, güveni ve dayanışmayı temel alan insan odaklı bir şirketiz. Çalışanlarımıza yatırım yaparak güvenli ve sıcak bir çalışma ortamı oluşturuyor, onlar için en iyi işveren olmayı hedefliyoruz. Şirket bilinirliği ve sektörel uzmanlığımızı aynı zamanda işveren marka çalışmalarımızla birleştirerek global alanda lider bir marka olarak kabul görüyoruz. Amacımız yarının yaşam alanlarını birlikte inşa etmek. Bu bağlamda iş ortaklarımızla birlikte müşterilerimizin projelerine güvene dayalı, uygulama odaklı, yüksek performanslı ve sürdürülebilir sistem çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Köklü değerlerimiz, yetkin çalışma arkadaşlarımız, güçlü finansal yapımız ve üstün teknik tecrübemiz sayesinde 2026 yılını da doğru değerlendirerek, mevcut riskleri stratejik avantajlara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin gözünde, 'birlikte çalışması en kolay marka' olma gayemizi gelecek yılda daha da güçlendirmek istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
