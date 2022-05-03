Mülkiye Teftiş Kurulu'ndan Mansur Yavaş'a yanıt

İÇİŞLERİ Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İçişleri Bakanlığı, belgeli şikayetlerimize bile işlem yapmıyor" ifadeleriyle ilgili, "Bu kararların yargı denetimine tabi olduğu görmezden gelinerek Mülkiye Teftiş Kurulunun ihbar ve şikayetlere keyfi muamele yaptığı iddiasını ortaya atmak mesnetsiz olmaktan öteye geçemeyeceği gibi, bu tür asılsız iddiaların Mülkiye Teftiş Kurulunun Türk idare sistemindeki saygınlığını zedeleyemeyeceği de kamuoyu tarafından zaten takdir edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansun Yavaş'ın dün bazı basın yayın organlarında yer alan, "Dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, belgeli şikayetlerimize bile işlem yapmıyor, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuz birçok konudan sadece 9'u ile ilgili İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirildi" ifadeleri hatırlatılarak, Mülkiye Teftiş Kurulu'nu zan altında bırakıldığı belirtildi.

"Bu şartları taşımayan ihbar ve şikayetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacak, ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde dilekçede ad, soyad, imza ile iş veya ikametgah adresinin doğruluğu şartı aranmayacaktır. Kanunun 6'ıncı maddesi gereğince ise, yetkili idari merciinin vereceği 'soruşturma izni verilmesi' veya 'verilmemesi' kararlarının gerekçeli olması zorunludur. Kanunun 9'uncu maddesi gereğince ise; yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararı Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirilmektedir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikayetçi idari yargıda itiraz yoluna gidebilmektedir. Diğer bir deyişle yetkili idari mercilerin verdiği kararlar tamamen yargı denetimine tabi kararlardır. Gerek Cumhuriyet Başsavcılıklarından gerekse doğrudan bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikayet de yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine ve yerleşik yargı kararlarına göre işleme alınmakta, sonuçlandırılmakta ve muhataplarına tebliğ edilmektedir. Mevzuatın bu açık hükümlerine rağmen ve bu kararların yargı denetimine tabi olduğu görmezden gelinerek Mülkiye Teftiş Kurulunun ihbar ve şikayetlere keyfi muamele yaptığı iddiasını ortaya atmak mesnetsiz olmaktan öteye geçemeyeceği gibi, bu tür asılsız iddiaların Mülkiye Teftiş Kurulunun Türk idare sistemindeki saygınlığını zedeleyemeyeceği de kamuoyu tarafından zaten takdir edilmektedir."

Demirören Haber Ajansı / Güncel