Muharrem Erkek: "Son Depremde Bütün Türkiye Gördü, O Enkazın Altında Bu İflas Etmiş Ucube Yönetim de Kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Son depremde bütün Türkiye gördü. O enkazın altında bu iflas etmiş ucube yönetim de kaldı. O enkazın altında bu sistem de kaldı. Onun için bu sistemi değiştireceğiz. Yalnızca iktidarı değil, zihniyeti de hep birlikte değiştireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Son depremde bütün Türkiye gördü. O enkazın altında bu iflas etmiş ucube yönetim de kaldı. O enkazın altında bu sistem de kaldı. Onun için bu sistemi değiştireceğiz. Yalnızca iktidarı değil, zihniyeti de hep birlikte değiştireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Gelibolu'da Millet İttifakı seçim bürosunun açılışında konuştu. Erkek konuşmasında, seçim bürosu açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e "7 Haziran 2015'te sizlerin takdiriyle ve teveccühüyle milletvekili seçildim. Sayın Özgür Özel Grup Başkanvekilimizdi. Onu yakından tanımaktan büyük gurur duydum. O TBMM'de büyük bir demokrasi ve özgürlük savaşçısı ve bugün bizlerle birlikte" sözleriyle teşekkür etti. Erkek şunları söyledi:

"AYVACIK'TA 6 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE BİR DEPREM OLDU. BUGÜN AYVACIK'TA HALA KONTEYNERLERDE YAŞAYAN AİLELER VAR"

Dün Ayvacık'taydık arkadaşlarımızla birlikte, biliyorsunuz Ayvacık'ta 6 Şubat 2017 tarihinde bir deprem oldu. Ne acı tesadüf ki o da 6 Şubattaydı. 6 yıl önce ve bugün Ayvacık'ta hala konteynerlerde yaşayan aileler var. 42 aile, Taşboğaz köyünde, Taşağıl köyünde, Tuzla köyünde, Babadere köyünde konteynerlerde yaşıyor. Küçücük çocuklar, yaşlı teyzeler... İnsan onuru ayaklar altında 6 yıl geçmiş hala konteynerlerde yaşayan aileler.

"YALNIZCA İKTİDARI DEĞİL, ZİHNİYETİ DE HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Hani diyor ya beyefendi, 'bana bir yıl müsaade edin' diye, son depremde bütün Türkiye gördü. O enkazın altında bu iflas etmiş ucube yönetim de kaldı. O enkazın altında bu sistem de kaldı. Onun için bu sistemi değiştireceğiz. Yalnızca iktidarı değil, zihniyeti de hep birlikte değiştireceğiz.

"14 MAYIS'TAKİ SEÇİM REFERANDUM NİTELİĞİNDE BİR SEÇİM"

Millet İttifakı olarak büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Büyük bir adalet mücadelesi veriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü devam ediyor. Dünya tarihine geçen en büyük eylemdir o adalet yürüyüşü, binlerle başladı milyonlarla Maltepe'de mitingle bitirdik. O Maltepe'deki adım, bir ilk adımdı. Onun için özellikle gençlere seslenmek istiyorum; bu adalet yürüyüşünde bize katılın, bu demokrasi mücadelesinde bize katılın. Bu gelecek nesiller için verdiğimiz bir mücadele, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için verdiğimiz bir mücadele. 14 Mayıs'ta Türkiye bir karar verecek. 14 Mayıs'taki seçim referandum niteliğinde bir seçim. Bu adaletsiz düzen devam mı etsin, bu adaletsiz düzen değişsin mi? Böyle bir seçim ve biz değiştireceğiz. Biz kararlıyız. Gelibolu'ya söz, Çanakkale'ye söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek."