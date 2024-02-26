Muğla'nın Datça ilçesinde koyda 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Armutlu Koyu'nda kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce, kara üzerinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.