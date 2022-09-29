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Muğla haberleri! Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Muğla haberleri! Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Gelen Muğla haberlerine göre Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yıldız, Bodrum Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın kızı Serra Yıldız, babasının vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından, "Canım babam Caner Yıldız'ı kaybettik. Cenazesi yarın Bodrum Güvercinlik Mahallesi camisinden kılınacak ikindi namazından sonra Milas Şehir Mezarlığına defnedilecektir." sözleriyle paylaştı.

Bir dönem Menteşe Kaymakamlığı da yapan Yıldız'ın ölümü Muğla'da üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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