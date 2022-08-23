Muğla gündem haberleri | Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan "Milyon Fest'in" Valilik Kararı ile İptaline Tepki: "Gerekçesi Yok. İdari Mahkemeye Başvuracağız"

Muğla bölgesinden gelen habere göre Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Valiliği’nin Milyon Fest’i iptal kararı ile ilgili; “Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. İdari mahkemeye başvuracağız. Babadağ'da kendine yakın insanların vermiş olduğu konserler iptal edilmiyor. Bunu da sizlerin ve Fethiye’de yaşayan gençlerimizin takdirlerine sunuyorum" dedi.

ESMA TURAN

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Valiliği'nin Milyon Fest'i iptal kararı ile ilgili; "Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. İdari mahkemeye başvuracağız. Babadağ'da kendine yakın insanların vermiş olduğu konserler iptal edilmiyor. Bunu da sizlerin ve Fethiye'de yaşayan gençlerimizin takdirlerine sunuyorum" dedi.

Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Konuya ilişkin idari mahkemeye başvuracaklarını belirten Belediye Başkanı Alim Karaca şunları söyledi:

"Bizler sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Ama bu süreç içerisinde bizleri engellemeye çalışan farklı siyasi grupların olduğunu sizler biliyorsunuz. Yine bugün üzücü bir haber aldık. Fethiye Belediyesi olarak bölgemizdeki her kesime ciddi destekler veriyoruz. Özellikle gençlerimiz için güzel projelerimiz var. Onlar adına bölgemizde 22 milyon değerinde bir yeri kamulaştırdık. Gençlik Merkezi yapacağız ki oradaki dershaneye gidemeyen birçok öğrencimizin orada ücretsiz bir şekilde etütler almasını sağlayacağız. Kütüphanelerimiz olacak, ücretsiz enstrüman kursları vereceğiz. Orada yetişen öğrencilerimize, üniversiteyi kazandırıp, burslarını vereceğiz. Fethiye Belediyesi olarak 500'e yakın öğrencimize şu an itibarıyla burs veriyoruz. Onlara deneme sınavları yapıyoruz, eğitim setleri dağıtıyoruz.

Gençlerimizin 20 sanatçı ile İnlice'de yapmış olduğunuz Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz tabii ki yargıya başvuracağız, idari mahkemeye başvuracağız. Ben sizlere şunu ifade etmek istedim. Babadağ'da kendine yakın insanların vermiş olduğu konserler iptal edilmiyor. 20-25 sanatçı geldi. Hiç kimse ona bir şey demiyor, ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'nda gençlerimiz için yapacak olduğu etkinlik iptal oluyor. Bunu da sizlerin ve Fethiye'de yaşayan gençlerimizin takdirlerine sunuyorum."

Fethiye Kaymakamlığı, Milyon Fest'in iptali ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bila tarihli 4398073 sayılı yazılarında; İlçemiz İnlice Mahallesinde bulunan İnlice Halk Plajı ile ilgili yapılan incelemede söz konusu alanın Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Karakteri Korunacak Alan ve Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı, organizasyonun incelenmesi neticesinde; çadır, kamp alanları, karavan park alanları vb. şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verilebileceği, Özel Koruma Bölgeleri ile Doğal Sit Alanlarında Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden izin alınmasının uygun olacağı Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nün İnlice Mahallesi'ndeki orman ve halk plajı civarındaki ilgili festivalin yapılmamasına dair görüşü, İnlice Muhtarlığı'nı ve İnlice Köyü Kalkındırma Geliştirme, Çevreyi Koruma Derneğinin faaliyetin yapılmamasına dair 15.08.2022 tarihli dilekçeleri, bu gerekçelerle 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde İlçemiz İnlice Mahallesi İnlice Halk Plajında yapılması planlanan Milyonfest 2022 Rock Festivali organizasyonunun yapılması Kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir."