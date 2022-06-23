Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-4303 yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 39 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Sabri Kesen - Güncel Yunanistan Muğla Güncel Haberler

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