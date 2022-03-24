Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gündoğan Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında manevra yapan Ahmet Yeşilördek yönetimindeki 06 DHD 41 plakalı kamyon, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı Yeşilördek, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

AA / Durmuş Genç - Güncel

Gündoğan, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title