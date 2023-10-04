Muğla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Balçık Kavşağı, 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaza yerindeki trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Balçık Kavşağı, 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 APC 77 plakalı araç, Söke yönünde seyir halindeyken, 48 ACT 248 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerindeki trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA