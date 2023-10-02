Muğla'da Silahla Yaralama Olayında 4 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 4 kişi tutuklandı, bir kişi ise firari durumda.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim sabah saatlerinde meydana gelen silahla yaralama olayının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 4 kişi tutuklandı, bir firari hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Mehmet Zekai Özbek sokak üzerindeki işletmede 29 Eylül sabah saatlerinde Emre Yılmaz'ın işlettiği işletmede müşteki şüpheliler Görkem Dirican, Metin Gürbüz ve Ahmet Ekinci ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı. İşletme sahibi Emre Yılmaz tartışmanın büyümesi ve tehdit edilmesi üzerine kendisine ait ruhsatsız silahı ile ateş ederek olay yerinden firar etti.

Emri Yılmaz'ın olay yerinden ayrılmasının ardından aynı işyerinde tekrar tartışma yaşandı. Bu defa işyerinde çalışan Ahmet Mete Özkayın silahla ateş ederek olay yerinden firar etti. Olayda Görkem Dirican ve Ahmet Ekinci yaralandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada müşteki şüpheliler Emre Yılmaz, Görkem Dirican, Ahmet Ekinci ve Metin Gürbüz gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Firari olan şüpheli Ahmet Mete Özkay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Suçta kullanılan silahlara ise el konuldu. - MUĞLA