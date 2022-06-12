Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Muğla'nın Ula ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Muğla'nın Ula ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Bünyamin Balıkçı idaresindeki 34 PD 3610 plakalı otomobil, Ula- Akyaka kara yolu Sakar mevkisinde, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İbrahim Etem, Aytan Balıkçı, Türkan Balıkçı, Yusuf Balıkçı ve Sibel Balıkçı yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Durmuş Genç - Güncel Akyaka Muğla Ula Güncel Haberler

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