Muğla'da park halindeki minibüsten sazlığa sıçrayan yangın söndürüldü
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde park halindeki minibüste çıkan ve sazlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde park halindeki minibüste çıkan ve sazlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Sarıgerme Mahallesi'nde bir sitenin yanında park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler bölgedeki sazlığa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle minibüs ve sazlıktaki alevler söndürüldü.
Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel